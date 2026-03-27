Calciomercato Juventus, Rudiger e Alisson? I big vogliono la Champions. Il pensiero di Giletti

"Vlahovic deve rimanere. Rudiger e Alisson? I big vogliono la Champions..."

Sul rinnovo di Vlahovic si è espresso a Radio Bianconera, durante Fuori di Juve, il conduttore e giornalista Massimo Giletti:

"Non so se sia vero quello che leggo. Io spero che firmi, perché per trovare un centravanti di quel livello, devi spendere altri 50 mln, sperando di non prendere un altro Openda. Hai uno come lui, attaccato alla Juve, che senso ha farlo andare via gratis e spendere le stesse cifre anche d'ingaggio per un altro? Poi se non va lo vendi il prossimo anno".

Mentre sul mercato che verrà ha detto:

"Rudiger, Alisson? Tutti i grandi giocatori vogliono giocare la Champions, vogliono il palcoscenico importante. Poi a noi mancano 3-4 giocatori di livello. O la società reinveste ancora con un aumento di capitale per fare un mercato importante, o sennò devi sperare di arrivare quarto. Vedo una Juve poco matura, è faticoso il lavoro che sta facendo sulla testa di questi ragazzi Spalletti".