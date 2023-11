Cannavaro sul Napoli: "Bisogna far lavorare Garcia, i risultati si vedono alla fine"

'Non facile sostituire Spalletti, risultati si vedono alla fine'

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - "Sicuramente il Napoli non è partito come tutti speravamo, ma non era facile sostituire un allenatore come Spalletti. Bisogna lasciare lavorare Garcia e poi alla fine si vedono i risultati". Lo ha detto l'ex campione del mondo e Pallone d'oro, Fabio Cannavaro, commentando l'avvio della stagione del Napoli, a margine della presentazione della mostra 'Raccontami come era il calcio' al Maschio Angioino. "Il Napoli sta facendo prestazioni buone e meno buone - ha aggiunto - sicuramente i tifosi chiedono sempre il massimo". (ANSA).