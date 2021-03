Causio sull'Italia: "Quando Immobile è in forma è il numero uno ma Belotti non è da meno"

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, Franco Causio ha parlato del prossimo Europeo: "Germania, Francia e Spagna forse hanno qualcosa in più ma si spiega anche con l'abitudine dei giocatori a cimentarsi nelle coppe con i club come dicevo prima. Ma il calcio è bello perché non c'è nulla di scontato per cui vediamo. In attacco Immobile o Belotti? Quando Ciro è in forma è il numero uno, ha anche vinto la Scarpa d'oro ma Belotti non è da meno. Mancini è un allenatore che cambia anche i moduli a gara in corso per cui a seconda della formula avrà bisogno magari anche di tutti e due insieme. Poter disporre di diversi schemi nel corso dei 90 minuti credo sia davvero molto importante, Mancini è flessibile".