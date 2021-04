Cesari e il rosso a Ibrahimovic: "Nessuna offesa all'arbitro. Dialogo normale tra i due"

Graziano Cesari, ex arbitro, ha commentato così a Mediaset l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic contro il Parma: "Non mi sembra che ci siano offese di Ibrahimovic all'arbitro, mi sembra assolutamente un dialogo normale. Vedremo cosa ha scritto Maresca nel suo referto. E' possibile che l'arbitro abbia capito male, in quel caso dovrebbe ammettere di aver capito male. Il Giudice Sportivo prende provvedimenti in base a quello che ha scritto il direttore di gare. Una giornata comunque Ibra la prenderà per forza perché è stato espulso. Rizzoli potrebbe decidere di dare un po' di riposo a Maresca".