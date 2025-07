Ufficiale Carrarese, nuovo innesto per il centrocampo: depositato il contratto di Parlanti

Dopo le esperienze nei Paesi Bassi iniziata nell’estate del 2024 per il centrocampista Gabriele Parlanti c’è il ritorno in Italia. Come comunica il sito della Lega B nell’apposita sezione dedicata al calciomercato, il classe 2004 è stato acquistato a titolo definitivo dalla Carrarese.

Parlanti, cresciuto nelle giovanili del Sestri Levante con cui ha collezionato 95 presenze e nove reti in prima squadra conquistando anche la promozione in Serie C, dove ha disputato 36 gare con due gol, aveva lasciato l’Italia la scorsa estate quando la Triestina, che ne aveva acquistato il cartellino in precedenza, lo aveva ceduto al Feyenoord. Nei Paesi Bassi il calciatore non ha mai indossato la maglia del prestigioso club di Rotterdam venendo girato in prestito al Dordrecht dove ha disputato 33 gare mettendo a segno un gol.

Ora si attende il comunicato del club toscano per conoscere i dettagli del contratto firmato dal giovane centrocampista.