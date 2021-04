Champions League, City e Real a un passo dalla semifinale. Tutte le quote sulle sfide

vedi letture

La squadra di Guardiola contro il Dortmund parte dal 2-1

(ANSA) - ROMA, 13 APR - La vittoria di misura contro il Borussia Dortmund otto giorni fa non ha scalfito le certezze del Manchester City che punta a eguagliare, se non migliorare, il suo record in Champions League dopo le semifinali raggiunte nel 2016 con Pellegrini in panchina. I Citizens di Guardiola, che non vince il trofeo da dieci anni, partono così favoriti domani sera all'Induna Park: il successo di Aguero e compagni, per gli esperti di Sisal Matchpoint, si gioca a 1,67 contro il 4,50 dei padroni di casa mentre il pareggio è leggermente inferiore, a 4,25. Inglesi ancora più avanti nel passaggio turno rispetto ai gialloneri: la quota del Manchester in semifinale è 1,18 mentre per il Dortmund si sale a 5,00. L' 1-0 proietterebbe il Borussia tra le migliori quattro d'Europa e pagherebbe 17 volte la posta. Si dimezza invece la quota in casa City per bissare il 2-1 dell'andata: un altro successo di misura per il Manchester è in quota a 8,50. I protagonisti più attesi sono Haaland da una parte e Aguero dall'altra: l'undicesimo gol stagionale in Champions del norvegese è dato a 2,25 mentre si scende leggermente per quello dell'argentino, in quota a 2,00. Attenzione però a Marco Reus: la marcatura del capitano del Dortmund si gioca a 4,50. Il Real Madrid vola ad Anfield dove si troverà a fronteggiare il Liverpool dopo il 3-1 dell'andata a favore dei Blancos. I Reds, per i betting analyst di Sisal Matchpoint, sono favoriti a 2,00 rispetto al 3,40 spagnolo con il pareggio, mai uscito nei precedenti sette confronti, in quota a 4,00. Il Real semifinalista si gioca a 1,25 con il Liverpool dato a 4,00. Le due squadre prediligono il gioco d'attacco tanto che l'Over, a 1,57, è assai più probabile dell'Under, dato a 2,30. Attenzione poi ai tiratori visto che una rete da fuori area è in quota a 2,75. La rete di Salah, mai a segno contro gli spagnoli, nei primi 30 minuti di gioco è in quota a 12 mentre quella di Benzema nello stesso arco di tempo pagherebbe 16 volte la posta. (ANSA).