TMW Radio Chi ha più chance di salvarsi tra Vanoli e De Rossi? Il parere degli ospiti

Cambiano le panchine di Genoa e Fiorentina, con l'addio a Patrick Vieira e Stefano Pioli. Arrivano Daniele De Rossi e Paolo Vanoli. Chi può riuscire nell'impresa di salvare la propria squadra? Ecco il commento delle voci di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "A Genova conoscono il vuoto tecnico, a Firenze no. Quindi sarà dura per la Viola. Una delle due rischia una stagione infinita con cambi di panchina, con errori tendenti all'infinito. Ma ce la possono fare entrambi".

Paolo De Paola: "A me sembra che abbia più possibilità la Fiorentina per la rosa che ha, ma come allenatore preferisco De Rossi".

Simone Braglia: "Le due piazze sono diverse, Genova è umorale, che fa del proprio affetto una spinta emotiva importante. Se De Rossi saprà integrarsi, avrà più delicata la sfida Vanoli. Auguro a De Rossi le migliori fortune, perché è una piazza che amo quella di Genova. Si incarna nello spirito che la piazza vuole".

Massimo Orlando: "De Rossi, perché ha una squadra costruita per salvarsi. la Fiorentina è in una situazione inaspettata, anche ieri si è vista una paura allucinante, i giocatori sono veramente nel panico. O Vanoli troverà i punti giusti e rimetterà la fiducia giusta, o per la Fiorentina diventa veramente difficile".