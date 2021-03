Colantuono: "Risultatisti e giochisti? Serve una via di mezzo, ma i risultati restano"

Stefano Colantuono, ex allenatore dell’Atalanta, dice la sua ai microfoni di ‘Tutti Convocati’ su Radio 24 sul dibattito tra risultatisti e giochisti: “I risultati nel calcio decidono tutto e sono quelli che rimangono. Ci vorrebbe la giusta via di mezzo. L'allenatore che gioca con la costruzione dal basso deve avere i giocatori per poterlo fare. Il problema nasce quando non ce li hai”, ha concluso.