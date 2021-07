Collauto e Poggi premiati al Gran Premio Internazionale di Venezia

Si è svolta oggi presso il Palazzo della Regione del Veneto la cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia, che dal 1947 premia le arti e l’imprenditoria che ha contribuito alla crescita del nostro paese.

Durante la manifestazione, nella quale vengono assegnati riconoscimenti speciali alla creatività italiana, per festeggiare il meglio di un paese straordinario come l’Italia, il Direttore Sportivo Mattia Collauto ed il Responsabile dell’Area Tecnica Paolo Poggi hanno ricevuto dal Comitato dell’ordine del Leone d’oro di Venezia la pergamena per meriti professionali alla carriera.

Un premio prestigioso riconosciuto a livello mondiale che riempie di orgoglio il Venezia FC per quanto fatto dal club e dai due dirigenti nel corso dell’ultima stagione, culminata con la promozione in Serie A.