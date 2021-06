David Guetta: "Alla Fiorentina o sono impazziti o avremo belle notizie"

Rocco Commisso è molto attento ai soldi, ce lo ha fatto capire fin troppe volte nelle sue esternazioni.

La gestione societaria e’ molto oculata, credo se ne siano accorti in tanti.

Ha un ‘attenzione ai particolari che richiama più alla famosa “diligenza del buon padre di famiglia” che agli sfarzi di un club di serie A.

E quindi, al netto del modo di comunicare che con una certa magnanimità potremmo definire curioso, non si capisce perché siano stati spesi 23 milioni più 4 per Gonzalez e si sia rinunciato a 10 milioni per Sottil se davvero fossimo predestinati al disastro.

Resta il fatto che stanno facendo confusione su tutto, che si sono incasinati la vita su Antognoni, ma un allenatore arriverà,

E con lui spero qualche altro acquisto che modifichi radicalmente il DNA di una squadra che ha completamente fallito nelle ultime due stagioni, ma non siamo ineluttabilmente condannati al disastro, come parrebbe in questi giorni di passione.