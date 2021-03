De Grandis: "Allargare le rose aiuterebbe Mancini. Cambia tanti giocatori, forse troppi"

Dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato la vittoria dell’Italia e anche detto la sua sulla possibilità di ampliare a 26/27 giocatori le rose per Euro2020: “Sarebbe utile per il momento storico, e anche per Mancini. Perché in questo momento sono rimasti tanti posti liberi e tanti giocatori che continua a chiamare, secondo me anche troppi. È vero che ci sono state tre partite, ma mi è sembrato di rivedere il Mancini dell’Inter che cambia tutto”.