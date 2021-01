Derby di Roma, Piccinini: "Fonseca ha superato tutti gli esami, Inzaghi mi auguro rinnovi"

Dagli studi di Sky, Sandro Piccinini ha analizzato il derby di Roma visto attraverso il lavoro dei due tecnici: “Fonseca è un riferimento importante per i giocatori, ha avuto subito l’idea tattica chiara e ha trovato il modo per valorizzare al meglio i giocatori di qualità che. Non era facilissimo, ha rimotivato Dzeko e ha superato tutti gli esami. Simone è un’istituzione per la Lazio, mi auguro che continui e rinnovi il contratto: ha dimostrato di essere un grande allenatore”