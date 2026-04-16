TMW Radio Desideri: "Allegri ct? Può essere il momento giusto. E sulla Roma dico..."

Ai microfoni di TMW Radio a margine del match tra le vecchie glorie della Roma e Italpol, giocato in occasione della presentazione del centro sportivo Domenico Gravina Village, sulla Via Aurelia Antica a Roma, è intervenuto l'ex calciatore Stefano Desideri.

Da giocatore oggi da chi vorrebbe essere allenato?

"Anche Gasperini, che ha questo calcio molto fisico, ma anche Spalletti, lo stesso Allegri, che è un amico poi".

Gli consiglierebbe la Nazionale?

"Ha tutto per allenarla. E' anche il momento giusto della carriera. ma è ancora abbastanza giovane".

Che ne pensa del caos in casa Roma?

"Sono cose che esistono, quando hai due prime donne. Credo che poi alla fine si faranno scivolare le cose addosso, serve andare tutti nella stessa direzione. Per me è già rientrata la polemica, da persone intelligenti si saranno incontrate per parlarne. Spero di si".

Senza Champions, la stagione della Roma come sarebbe?

"Sarebbe un peccato, ha tutti i mezzi per provarci, non vedo squadre superiori. Sarebbe un vero peccato".

Se l'aspettava lo scudetto di Chivu?

"Non me l'aspettavo così schiacciante, ma Chivu è un ragazzo molto intelligente".