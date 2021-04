Di Canio: "Ossessione Champions per Guardiola? I suoi non hanno mai vinto nulla"

La vittoria sul Borussia Dortmund e la conseguente qualificazione alla semifinale di Champions rappresenta un sospiro di sollievo per Pep Guardiola, da quando è in Inghilterra mai arrivato a questo stadio della competizione. Negli studi di Sky, Paolo Di Canio commenta così: “Noi parliamo dell’ossessione di Guardiola, ma dei giocatori che ha nessuno ha mai vinto nulla. Non in Champions, ma nelle coppe in generale. De Bruyne ha fatto una partita sontuosa, ma nei momenti decisivi può subentrare il panico. Meritava sia stasera ma anche col Tottenham due anni fa”.