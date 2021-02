Diritti tv, nuova assemblea Lega Serie A fissata per venerdì 26 a Milano

Nuova assemblea di Lega Serie A convocata per venerdì 26 febbraio a Milano. Dopo quella che non si è potuta svolgere mercoledì scorso per mancanza di quorum, con nove società che non si sono presentate, la prossima settimana i club torneranno a confrontarsi sul tema diritti tv, con all'ordine del giorno le trattative private per i pacchetti relativi alle dirette a pagamento del campionato di Serie A per il triennio 2021-2024.