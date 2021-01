Domani Napoli-Parma, i convocati di D'Aversa: fuori Inglese per problemi personali, c'è Man

vedi letture

Sono 24 i convocati del Parma per la sfida in programma domani a Napoli alle ore 18. Fuori, oltre agli infortunati, anche Inglese per problemi personali. Prima chiamata per Man e Zagaritis. Questo l'elenco completo dei crociati di mister D'Aversa:

Portieri: Colombi, Sepe, Turk;

Difensori: Busi, Conti, Dierckx, Gagliolo, Iacoponi, Osorio, Pezzella, Zagaritis;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Gervinho, Man, Mihaila, Sprocati.