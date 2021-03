ESCLUSIVA TMW - Martufello: "Sarò Mazzone nel film su Baggio. Riporterei Carletto alla Roma"

esclusiva Martufello: "Sarò Mazzone nel film su Baggio. Riporterei Carletto alla Roma"

vedi letture

Clicca sotto per guardare l'intervento di Martufello in cui parla anche dell'attualità della Roma

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Martufello, attore e comico, che interpreterà il ruolo di Carlo Mazzone nel film che uscirà a maggio 'Il Divin Codino' dedicato alla vita di Baggio. "Mi sono trovato bene nei suoi panni - ha detto - anche se mi sono dovuto adattare al suo romanesco ma ormai vivo a Roma da quarant'anni... E' stato l'ultimo tecnico di Baggio. E per Robi è stato come un padre o un fratello e si sono trovati alla grande. Io da tifoso giallorosso lo porterei anche ora alla Roma. Fa parte di quei tecnici che davano tanto a livello di carica, era verace, sanguigno".

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Martufello: “Sarò Mazzone nel film di Baggio. Carletto lo riporterei alla Roma”