Rispetto alle notizie emerse in merito alla decisione dell'attaccante della Salernitana Gennaro Tutino di cambiare il proprio agente di riferimento, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Vincenzo Pisacane: “Ci tengo a specificare che a me non è arrivata nessuna comunicazione da parte di Gennaro rispetto a questa decisione. L’ultimo contatto che abbiamo avuto risale a venti giorni fa, quando in seguito ad un lutto che ha colpito la sua famiglia sono stato a casa sua per esprimere le mie condoglianze. Dopo quel giorno si sono totalmente interrotte le comunicazioni da parte sua nei mie confronti, compresi gli altri collaboratori che hanno contribuito alla sua gestione da parte della GEV. Una settimana fa ho invece ricevuto una telefonata da parte del Direttore Sportivo del Napoli (società cui appartiene il cartellino di Tutino), Cristiano Giuntoli che mi ha reso edotto di una decisione che a me ad oggi Gennaro Tutino non ha però mai comunicato, né informalmente né a livello formale attraverso una disdetta. Di conseguenza io continuo a lavorare per rappresentare i suoi interessi poiché continuiamo ad essere legati da un contratto che ha la sua scadenza fissata tra un anno e mezzo, e non ho ricevuto nessuna disdetta. Ho ovviamente informato la Procura Federale di questa decisione di cui ho appreso da terze parti ed in nessuna forma da parte del diretto interessato”.