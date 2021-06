esclusiva Tedeschi: "Samp, siamo allo sbando. Ma Ferrero va in tv a fare lo spiritoso..."

Situazione caotica alla Samp ancora senza allenatore. Anche Corrado Tedeschi, uno dei tifosi vip dei blucerchiato, è profondamente deluso. e a Tuttomercatoweb.com dice: "Penso il peggio che si possa pensare, i timori dei tifosi erano realtà e ora siamo in un imbuto. Bisogna... ringraziare chi lo ha portato questo signore (Ferrero, ndr), c'è un mistero sulla sua venuta. Genova tappezzata di manifesti contro di lui, la situazione è bollente. Siamo l'unica squadra senza allenatore. Sono scappati tutti. Siamo una società allo sbando ma questo signore continua ad andare in tv e fa lo spiritoso. Francamente sono molto depresso.

E ora per l'allenatore cosa aspettarsi? Si parla di Giampaolo e anche Iachini.

"Giampaolo qui ha fatto bene, ma ci torna? Con questo presidente un milione e mezzo di euro di ingaggio la vedo dura visto che lui deve darsi uno stipendio grosso e non se lo riduce. Iachini piace troppo ai tifosi e lui non vuol fare favori ai tifosi. Il mio è un quadro fosco ma è vicino alla realtà. Una società gloriosa che fa questa bruttissima fine. Spero che arrivi qualcosa dal cielo e che ci salvi".

Ranieri aveva capito la situazione?

"E' scappato, cosa doveva fare? E' stato tenuto in ballo per un po' di tempo ma ha un curriculum e non sta ad aspettare i comodi degli altri. Sarebbe rimasto volentieri ma non in queste condizioni"