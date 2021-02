Europa League, le partite in programma per oggi

Oggi si torna in campo per disputare alcune partite valide per i sedicesimi di finale di Europa League. In campo anche le tre italiane ad iniziare dalla Roma e il Milan e si chiude in serata con il Napoli, ecco il programma completo.

Le partite in programma:

16:00 Dyn. Kyiv-Club Brugge

18:55 Braga-Roma

18:55 Krasnodar-Din. Zagabria

18:55 Olympiakos-PSV

18:55 Real Sociedad-Manchester Utd

18:55 Slavia Praga-Leicester

18:55 Stella Rossa-Milan

18:55 Wolfsberger AC-Tottenham

18:55 Young Boys-Leverkusen

21:00 Antwerp-Rangers

21:00 Benfica-Arsenal

21:00 Granada-Napoli

21:00 Lilla-Ajax

21:00 M. Tel Aviv-Shakhtar

21:00 Molde-Hoffenheim

21:00 Salzburg-Villarreal