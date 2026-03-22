Fiorentina-Inter 1-1: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli (46’ st Fabbian); Parisi (24' st Harrison), Brescianini, Ndour, Gudmundsson (46’ st Comuzzo); Kean (41’ st Piccoli). A disp.: Christensen, Leonardelli, Balbo, Kouadio, Rugani, Fazzini. All.: Vanoli
Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (1’ st Acerbi); Dumfries (41’ st Luis Henrique), Barella (38’ st Sucic), Calhanoglu (24’ st Frattesi), Zielinski, Dimarco; Thuram (23’ st Bonny), Esposito. A disp.: Martinez, Di Gennaro, Maye, de Vrij, Darmian, Diouf, Spinaccé. All.: Kolarov
Arbitro: Colombo
Marcatori: 1’ Esposito (I), 77’ Ndour (F)
Ammoniti: Brescianini (F), Ndour (F), Kean (F); Dimarco (I), Carlos Augusto (I), Barella (I)
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