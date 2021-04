Genoa-Benevento, i convocati di Inzaghi: out Sau e Moncini, torna Tuia dalla squalifica

vedi letture

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con il Genoa. Sau, Foulon e Moncini non fanno parte della spedizione del Benevento verso la Liguria, dove domani affronterà il Genoa di Ballardini. I tre giallorossi saranno costretti a stare ancora fuori per motivi fisici. Per il resto Inzaghi potrà contare sul gruppo al gran completo. Rientra Tuia dalla squalifica. Regolarmente presente anche Caprari.

Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori.

Difensori: Letizia, Caldirola, Tuia, Glik, Depaoli, Pastina, Barba.

Centrocampisti: Tello, Viola, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita. Hetemaj.

Attaccanti: Gaich, Lapadula, Caprari, Di Serio, Iago Falque.