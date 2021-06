Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

La prima scelta è Manuel Locatelli. La seconda, gradita ad Allegri, comincia a prendere forma: la Juventus è in cerca di un centrocampista di prima fascia e nelle ultime ore, negli uffici bianconeri, è tornato di moda il nome di Corentin Tolisso.

Il francese classe 1994, già sondato dalla Juve ai tempi del Lione, ha adesso un solo anno di contratto con il Bayern Monaco, club con il quale ha vinto la Champions League nella passata stagione: il club di Agnelli lo ha messo di nuovo in lista ed è ora pronto per tornare alla carica per provare a portarlo a Torino.

Nel frattempo, guardando all'attacco, rimane in dubbio la permanenza di Cristiano Ronaldo: “Futuro alla Juve? Ciò che verrà, sarà la cosa migliore per me. Ora sono concentrato sull'Europeo”, ha commentato l'attaccante in conferenza stampa.

LAZIO E ATALANTA

Scelto l'allenatore, la Lazio è ora pronta a lavorare sul mercato: nella giornata di oggi c'è stato un primo incontro tra Maurizio Sarri e Igli Tare, ds dei biancocelesti, i due hanno insieme stabilito quali siano le priorità per questa sessione di calciomercato. Nel mirino del club di Lotito c'è innanzitutto Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000. Il Benfica chiede 15 milioni per cederlo a titolo definitivo, domani è in programma un incontro con l'agente del giocatore - che piace pure al Napoli.

L'Atalanta, invece, pensa a una rivoluzione in porta: Gasperini, infatti, vorrebbe portare in nerazzurro un numero uno giovane e di grande prospettiva, con il nome di Musso che è finito in cima alla lista dei desideri dei bergamaschi. L'arrivo dell'argentino potrebbe poi liberare uno tra Sportiello e Gollini.

INTER E MILAN

L'Inter lavora al rinnovo di Agoumé: il classe 2002, di rientro dallo Spezia, dovrebbe legarsi ai nerazzurri fino al 2024. Nei giorni scorsi è stato proposto il prolungamento di contratto anche a Young e Ranocchia, con il primo che piace in Premier e il secondo che, nelle scorse ore, ha ricevuto l'offerta di un biennale dall'Espanyol: l'ex capitano sta riflettendo in queste ore sul suo futuro.

Nel frattempo, in difesa, si continua a lavorare sulla pista-Radu (Lazio).

Sull'altra sponda di Milano - quella rossonera - continuano i contatti con Real Madrid e Manchester United: l'obiettivo è quello di trattenere Brahim Diaz e Diogo Dalot con la formula del prestito con diritto di riscatto. In settimana dovrebbe essere annunciato il ritorno di Tomori a titolo definitivo, per l'attacco sono in programma nuovi contatti con gli agenti di Oliver Giroud: se il Chelsea fosse davvero disposto a liberare il francese, il Milan gli offrirebbe un biennale da 5 milioni lordi a stagione.

Come vice-Theo Hernandez, resiste il nome di Junior Firpo: con il Barcellona si dovrà però cercare una formula che accontenti entrambe le parti. Capitolo uscite: la Dinamo Mosca spenderà 4 milioni per il cartellino di Laxalt, su Castillejo è forte l'interesse del Betis Siviglia: in caso di addio dello spagnolo, il Milan potrebbe provare l'affondo per Adli (Tolosa).