Gianluca di Marzio: "Il mercato non dorme mai...la raffica della notte"

La Roma deve fare i conti con il brutto infortunio di Leonardo Spinazzola, che dopo la rottura del tendine d’Achille dovrà stare fuori almeno 4 mesi. Per sostituirlo, sono stati sondati i nomi di Dimarco, esterno di proprietà dell’Inter che la società nerazzurra valuta 10 milioni di euro e Dijks del Bologna.

Intanto i giallorossi chiudono un importante operazione in uscita: Pau Lopez e Cengiz Under sono pronti a trasferirsi all’Olympique Marsiglia. Il portiere spagnolo si trasferisce in Francia con la formula del prestito oneroso (fino a 1 milione di euro) con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo in base alle presenze in campo.

Se Pau Lopez giocherà 20 partite con i francesi, il riscatto diventerà obbligo a 12 milioni di euro. Per l’esterno turco invece la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Alla Roma vanno 8 milioni di Euro più 2 di bonus, più una percentuale del 20 percento sulla futura rivendita.

Sempre per quanto riguarda la porta giallorossa, potrebbe partire Robin Olsen. Il portiere svedese, tornato dal prestito all’Everton, piace alla Real Sociedad. Agli spagnoli piace anche Ionut Radu dell’Inter, che però non si è detto convinto di accettare.

In entrata, la Roma punta a definire gli acquisti di Rui Patricio dal Wolverhampton e di Granit Xhaka dall’Arsenal.

Napoli: riflessione sui rinnovi

In casa Napoli invece è momento di riflessione per i rinnovi. Il contratto di Lorenzo Insigne è in scadenza nel 2022 e non c’è ancora stato nessun contatto con la dirigenza azzurra per il rinnovo, se ne parlerà a fine Europeo. Diversa la situazione di Nikola Maksimovic, il cui contratto è scaduto lo scorso 30 giugno, ma presto potrebbero ricominciare i contatti per continuare la sua avventura con la maglia del Napoli.

Capitolo panchine

Lo Spezia è l’ultima squadra di Serie A senza un allenatore dopo l’addio di Vincenzo Italiano direzione Fiorentina. La società ligure ora pensa a Thiago Motta, visto come profilo ideale per lavorare con i giovani. L’italobrasiliano è favorito rispetto a Maran e Corini per sostituire Italiano.

Sempre in Liguria, al Genoa c’è un momento di riflessione fra Ballardini e la società. L’allenatore non vorrebbe cominciare la stagione in scadenza di contratto e nonostante i rossoblù abbiano offerto un prolungamento fino al 2023, non c’è ancora un accordo fra le parti. Sul mercato, piacciono i profili di Sepe, fra tutti, e di Joronen per la porta, anche se il finlandese è anche nel mirino dell’Udinese. Nella sponda blucerchiata di Genova invece è pronto l’arrivo di D’Aversa. L’ex allenatore del Parma, sarà ufficializzato come nuova guida tecnica dalla Sampdoria nella giornata di domani.

Milan e Inter

Nelle ultime ore si è scaldato l’interesse del Milan per Dusan Tadic, attaccante serbo dell’Ajax. Ideale per il sistema di gioco di Pioli dato che può giocare in diversi ruoli dell’attacco, la situazione per lui è in evoluzione. La politica societaria rossonera ha sempre puntato sui giovani, quindi nei prossimi giorni andrà chiarito l’interessamento e di conseguenza anche la posizione dell’Ajax in merito.

Per quanto riguarda l’Inter, la società nerazzurra cerca il sostituto di Hakimi per la fascia destra. Fra i vari nomi, restano quello di Dumfries, per cui al momento non ci sono le condizioni economiche per la trattativa (il Psv non apre al prestito con il diritto di riscatto), e di Zappacosta del Chelsea.

Per la Juventus, il primo obiettivo resta Manuel Locatelli del Sassuolo. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti fra le società per portare avanti la trattativa. Resta aperto invece il capitolo Dybala, l’attaccante è in scadenza nel 2022 e la Juventus continua a lavorare per il suo rinnovo.

L’Atalanta, dopo l’acquisto di Musso, valuta diversi nomi per completare il reparto difensivo. Fra questi c’è anche quello di Martin Erlic dello Spezia, sul quale il Sassuolo detiene il 50 percento della futura rivendita (e potrebbe pensare di portarlo in Emilia a metà prezzo) . A centrocampo invece prosegue la trattativa per Tommaso Pobega con nuovi contatti. Il Milan chiede 12 milioni, ma l’Atalanta è convinta di prendere il giocatore. Sulle fasce, piace Lirola, anche se nei prossimi giorni anche il Marsiglia presenterà un’offerta alla Fiorentina per riportarlo in Francia.

Molto attivo sul mercato il Cagliari, che dopo aver chiuso per l’arrivo di Kevin Strootman, punta Fares della Lazio. Sulle fasce piace Conté, terzino sinistro classe ‘98 della Moreirense, per il quale è in corso una trattativa. A centrocampo invece si sono intensificati i contatti per portare in Sardegna Pablo Galdames, mediano cileno a cui è scaduto il contratto con il Velez il 30 giugno scorso. In uscita, l’Olympique Marsiglia insiste per Simeone. Per i francesi, l’alternativa in attacco è un altro giocatore della Serie A, ovvero Gonzalo Escalante della Lazio.

Il Venezia, dopo i primi colpi da Serie A dei giorni scorsi, valuta il nome di Tanner Tessman, centrocampista di 19 anni del Dallas, che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022.

La Fiorentina, dopo l’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina e l’ufficialità di Nico Gonzalez dallo Stoccarda pensa alle uscite. L’Anderlecht è interessato a Kouamé, ma al momento non c’è ancora stato l’affondo decisivo.

L’Empoli ha trovato il suo nuovo portiere: sarà Guglielmo Vicario, classe ’96 che arriva dal Cagliari. Dopo alcuni giorni di riflessione da entrambe le parti, il portiere andrà in Toscana per fare il titolare e non al Genoa, che lo voleva, ma non ha chiuso la trattativa.