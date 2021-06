Gianluca di Marzio: "Il punto sul mercato femminile"

Nel calciomercato femminile comincia a muoversi concretamente anche la Juventus, che settimana scorsa ha annunciato Joe Montemurro in panchina. Il primo colpo bianconero dovrebbe essere Agnese Bonfantini, attaccante della Roma: è in arrivo in scambio con Benedetta Glionna, ala quest'anno in prestito all'Empoli. Operazione che, a sorpresa, dovrebbe essere a titolo definitivo. Per la porta la prima opzione rimane Peyraud-Magnin.

Attivi anche l'Empoli, vicino a Zineb Abouziane del Tavagnacco (che resterebbe però in Friuli in prestito), ma sorprattutto il Napoli. Il club azzurro ha oggi chiuso per Kaja Erzen, terzino destro della Roma; sono ad un passo anche due giovani giallorosse: Heden Corrado, difensore, e Emma Severini, centrocampista. Fronte attacco rinnoverà Popadinova, e anche Nocchi dovrebbe tornare dalla Fiorentina in prestito. In difesa vicina Elena Pisani, mentre per la fascia è aperta la trattativa per Emily Garnier, "gigante" (182cm) ex Empoli.