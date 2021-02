Giannitti e il retroscena su Alisson: "La Roma avrebbe dovuto mandarlo in prestito al Frosinone"

vedi letture

Ospite del match program del Perugia il ds del Grifo Marco Giannitti ha rivelato un interessante retroscena di mercato riguardante Alisson, portiere brasiliano del Liverpool con un passato alla Roma. "Lo vidi giocare nell’Internacional di Porto Alegre - racconta l'attuale uomo mercato del club umbro -, ne parlai anche con Sabatini. Era quasi fatta con la Roma: loro dovevano prenderlo e girarlo al Frosinone (club nel quale il dirigente ha lavorato dal 2013 al 2019, ndr) perché non avevano più slot per gli extracomunitari. Ma Alisson arrivò in Italia solo l'anno dopo quando con il Frosinone eravamo scesi in B. Rimane la consolazione di aver visto già un grande portiere quando ancora era uno sconosciuto e che poi è diventato il secondo più pagato al mondo".