Le partite di oggi: il programma di giovedì 7 maggio
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Il calcio giocato va avanti anche oggi, giovedì 7 maggio 2026.
Archiviata la due giorni delle semifinali di ritorno di Champions League, il giovedì è il giorno del medesimo turno per le sorelle 'minori' Europa League e Conference. Di seguito le quattro partite in programma oggi:
Europa League - Semifinali (ritorno)
21:00 - Aston Villa vs Nottingham Forest
21:00 - Friburgo vs Braga
Conference League - Semifinali (ritorno)
21:00 - Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk
21:00 - Strasburgo vs Rayo Vallecano
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