Le partite di oggi: il programma di martedì 14 aprile
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Liverpool e Barcellona cercano la rimonta nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, rispettivamente contro Paris Saint-Germain e Atletico Madrid. In Italia c'è spazio anche per la Serie B, di scena col recupero del 31° turno tra Catanzaro e Modena. Di seguito il programma calcistico di martedì 14 aprile:
Champions League - Quarti di finale
21:00 Atl. Madrid - Barcellona
21:00 Liverpool - PSG
Serie B
19:00 Catanzaro - Modena
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