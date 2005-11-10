Arrivato anche il comunicato: il fantasista Liberali è un nuovo giocatore del Como
Ecco l'atteso nuovo acquisto di casa Como, arriva alla corte di Fabregas il giovane fantasista Mattia Liberali, classe 2007 scuola Milan che ha preferito i lariani a un possibile ritorno al Milan. Di seguito il comunicato ufficiale con cui il club lombardo ha reso noto l'avvenuto acquisto dal Catanzaro: "Il Como 1907 è lieto di annunciare il raggiungimento di un accordo per l’ingaggio del giovane centrocampista offensivo italiano Mattia Liberali". Per averlo, il Como ha versato 6 milioni di euro nelle casse del Catanzaro, l'importo della clausola.
Il comunicato ufficiale del Como
Il Como propone anche un rapido identikit del calciatore: "Nato nel 2007, Liberali è cresciuto nel settore giovanile del Milan prima di approdare al Catanzaro, squadra con la quale ha collezionato 24 presenze nella passata stagione, segnando tre gol e mettendo a referto tre assist. Un giocatore dotato tecnicamente e creativo, ha rappresentato l’Italia facendo tutta la trafila delle Nazionali giovanili, facendo parte di recente all’Europeo Under 19".
Fabregas: "Creativo, è perfetto per noi"
Il portale del Como propone anche alcune rapide dichiarazioni successive all'acquisto da parte dell'allenatore Cesc Fàbregas, il quale ha commentato: “Mattia è un calciatore creativo con eccellenti doti tecniche e sicurezza in fase di possesso. Lavora bene giocando negli spazi stretti, crea occasioni e contribuisce nell’ultimo terzo di campo. Crediamo che le sue qualità siano perfette per il nostro sistema, lavoreremo per far proseguire il suo percorso di crescita”.