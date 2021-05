Il Foro Italico accoglie i tifosi: fino al 25 della capienza per gli Internazionali d'Italia di tennis

Il Foro Italico potrà accogliere il pubblico per i prossimi Internazionali d’Italia. La Federtennis ha infatti ricevuto l’ok del governo (in foto, il sottosegretario allo Sport, Valentina Vezzali) fino al massimo del 25 per cento della capienza degli impianti, a partire dagli ottavi di finale del torneo. Sarà necessario rispettare il distanziamento e indossare mascherine FFP2. Ancora da determinare i protocolli che consentiranno l’accesso alla competizione, che prenderà il via domenica 8 maggio.