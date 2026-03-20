Italia U16, doppia amichevole contro la Germania, i convocati
Dopo i due confronti contro i pari età del Belgio, terminati con un pareggio ed un una roboante vittoria per 6-0, l'Italia under 16 si prepara ad un'altra doppia amichevole. Venerdì 27 marzo (ore 18, diretta su Vivo Azzurro TV) e lunedì 30 marzo alle 11, presso lo stadio comunale "Giovanni Chiggiato" (VE), gli azzurrini sfideranno la Germania.
Per l'occasione Manuel Pasqual ha convocato 21 calciatori classe 2010:
Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 21 calciatori, tutti nati nel 2010, che si raduneranno nella mattinata di martedì 24 marzo a Caorle.
Portieri
Umberto Costante (Inter), Tommaso Vischi (Monza)
Difensori
Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Dennis Beldenti (Union Brescia), Giuseppe Cafasso (Lecce), Lorenzo Damonte (Genoa), Raphael Libero Mazzotta (Juventus), Jeff Odje (Atalanta), Alberto Samà (Juventus)
Centrocampisti
Mattia Guaglianone (Roma), Cristian Norelli (Cremonese), Edoardo Rastello (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa), Gabriele Tufaro (Juventus)
Attaccanti
Federico Croci (Fiorentina), Maximilian Donner (Borussia Mönchengladbach), Michele Elena (Lazio), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Giuseppe Pipitò (Juventus), Pietro Salvai (Juventus).
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli