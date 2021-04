Juve-Allegri, l'indizio social: lo storico tattico pubblica su Instagram una zebra

Due indizi non fanno una prova, ma è difficile non tenerne conto. Se il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus è una possibilità, fanno rumore le indicazioni in questo senso che arrivano da chi conosce benissimo il tecnico livornese. Ieri Giovanni Galeone, suo mentore, ha detto a RBN che non si stupirebbe di rivedere Allegri alla Juve. Oggi Aldo Dolcetti, ex compagno di squadra (al Pisa) e storico collaboratore di Allegri (ha seguito dal Milan a Torino e per tutto il ciclo bianconero), ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, dedicato principalmente alla sua passione per l’arte, il disegno di una zebra. Inevitabile l’assalto di tifosi bianconeri, che hanno visto in questo una ulteriore avvisaglia dell’Allegri-bis.