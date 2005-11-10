Ufficiale Juventus, Padoin confermato alla guida della Primavera: contratto fino al 2028

Simone Padoin sarà ancora l’allenatore dell’Under 20 - la Primavera - della Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell’ex centrocampista, fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato stampa

“Già protagonista in campo da calciatore con i nostri colori - tra il 2012 e il 2016 ha conquistato cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre volte la Supercoppa Italiana - Padoin è tornato in altre vesti a Torino a partire dal 2021, approdando poi dalla scorsa annata sulla panchina della squadra giovanile della Juventus, con cui ad aprile ha raggiunto la finale di Coppa Italia Primavera. Esperienza, competenza e passione a disposizione dei giovani calciatori bianconeri, pronti a intraprendere una nuova stagione ormai alle porte”. I giovani bianconeri si troveranno per la prima volta domani, martedì 21 luglio, presso l’Allianz Training Center di Vinovo per cominciare il lavoro e la preparazione sul campo.

Lo staff di Padoin in Under 20

* Allenatore: Simone Padoin

* Allenatore in seconda: Francesco Spanò

* Collaboratore tecnico: Simone Muratore

* Preparatore atletico: Marco Panzolini

* Allenatore dei portieri: Luca Squinzani

* Match analyst: Federico Buccarelli