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Juventus, Padoin confermato alla guida della Primavera: contratto fino al 2028

Juventus, Padoin confermato alla guida della Primavera: contratto fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 14:47Altre Notizie

Simone Padoin sarà ancora l’allenatore dell’Under 20 - la Primavera - della Juventus. Il club bianconero ha infatti annunciato ufficialmente il rinnovo del contratto dell’ex centrocampista, fino al 30 giugno 2028.

Il comunicato stampa

“Già protagonista in campo da calciatore con i nostri colori - tra il 2012 e il 2016 ha conquistato cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre volte la Supercoppa Italiana - Padoin è tornato in altre vesti a Torino a partire dal 2021, approdando poi dalla scorsa annata sulla panchina della squadra giovanile della Juventus, con cui ad aprile ha raggiunto la finale di Coppa Italia Primavera. Esperienza, competenza e passione a disposizione dei giovani calciatori bianconeri, pronti a intraprendere una nuova stagione ormai alle porte”. I giovani bianconeri si troveranno per la prima volta domani, martedì 21 luglio, presso l’Allianz Training Center di Vinovo per cominciare il lavoro e la preparazione sul campo.

Lo staff di Padoin in Under 20

* Allenatore: Simone Padoin 
* Allenatore in seconda: Francesco Spanò 
* Collaboratore tecnico: Simone Muratore 
* Preparatore atletico: Marco Panzolini 
* Allenatore dei portieri: Luca Squinzani 
* Match analyst: Federico Buccarelli

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