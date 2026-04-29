Juventus, Padoin: "Ci siamo sciolti dopo il vantaggio. Ma sono fiero della nostra gara"

Simone Padoin, tecnico della Juventus U20, ha parlato ai microfoni di Sportitalia dopo la sconfitta con l'Atalanta nella finale di a Coppa Italia Primavera: "Quando una squadra riesce a creare e mettere dentro tante palle, rischi poi che basta una piccola disattenzione e vieni punito. Peccato, io penso che l'Atalanta abbia fatto un primo tempo migliore del nostro, noi siamo partiti un po' così così. Secondo me eravamo un po' nervosi e abbiamo sbagliato dei controlli, dei passaggi che di solito non sbagliamo. Poi però su una bella azione abbiamo trovato il gol del vantaggio e secondo me ci siamo un po' sciolti. Poi comunque, durante il primo tempo l'Atalanta ha fatto la sua partita. Nel secondo noi ci siamo difesi con molto ordine e siamo ripartiti molto bene. Abbiamo avuto parecchie e parecchie occasioni per fare due a zero e poi sai quando non si riesce a chiudere la partita, questo colpo di testa al 95º è duro da digerire. Però non posso rimproverare niente ai ragazzi. Anzi, sono fiero di come hanno giocato, usciamo testa altissima e questo era quello che mi interessava".

Voi giocate con dei giocatori molto più giovani rispetto a quelli che dovrebbero giocare nel campionato Primavera...

"Infatti, questa è la soddisfazione più grande, sono sincero. Venire qua e giocare senza i 2006, inserire dei 2009 è un grande piacere. Sono fortunato perché faccio parte di questa società, una società come la Juve che punta tantissimo al settore giovanile. Tantissimi giocatori che sono cresciuti qua e che stanno giocando ad alti livelli e questa è la cosa principale.

Abbiamo onorato questo impegno, c'è tanta soddisfazione da parte nostra, da parte mia quantomeno, per la crescita di questi ragazzi e visto che sono qua ci tengo sottolineare e a ringraziare tutti gli allenatori del settore giovanile a partire dall'attività di base per poi arrivare all'attività agonistica, perché io sono un po' in cima alla piramide. Io ho la fortuna di allenare questi ragazzi che comunque sono stati cresciuti alla grande".