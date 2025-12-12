Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Quell’ex nerazzurro che rovinò l’ultimo dell’anno all’Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 09:20Le Statistiche
Redazione Footstats

Nella scorsa stagione lo scontro diretto terminò con un nulla di fatto: 0-0. Un punteggio che era comparso già in altre 2 occasioni: nel 1972-1973 e nel 1983-1984. Quello in programma domani sarà il 38esimo Atalanta-Cagliari di campionato (conteggiando anche lo spareggio promozione al termine del torneo 1976-1977). Il rendiconto di questi faccia a faccia è di 23 vittorie nerazzurre, 7 segni X, 7 successi rossoblù, 72-37 in favore dei padroni di casa in fatto di marcature.
L’ultima affermazione della Dea risale al 2023-2024, 2-0 alla quinta giornata, Lookman al 33’, Pasalic al 76’. La più recente vittoria del Casteddu è del 2021-2022, 1-2 al 24esimo turno, Pereiro al 50’, Palomino al 64’, Pereiro al 68’.
Cercando gli Atalanta-Cagliari giocati proprio nel mese di dicembre ci imbattiamo in un solo precedente. Campionato 2017-2018, 19esima giornata, 1-2 (0-2 all’intervallo). Era il penultimo giorno dell’anno, il 30, e a marcare furono Pavoletti al 6’, Padoin al 23’, Gomez al 92’. Insomma, un ex, Padoin, rovinò la festa dell’ultimo dall’anno ai nerazzurri…
Situazione in classifica.
Atalanta con 16 punti (3V – 7X – 4P con 17GF e 17GS), di cui 10 sul proprio campo (2V – 4X – 1P con 9GF e 7GS). Un solo successo negli ultimi quattro turni. Cagliari che rincorre a 14 (3V – 5X – 6P con 14GF e 19GS), soltanto 6 lontano da casa (1V – 3X – 3P con 6GF e 9GS). Soltanto un KO nelle ultime quattro giornate.

Attenzione: nerazzurri e rossoblù contano, dopo 14 impegni di campionato, 3 clean sheet a testa. Un dato che le colloca al penultimo posto di questa particolare graduatoria. Alle loro spalle ci sono Fiorentina e Genoa con 2 match a porta inviolata.

CONFRONTI DIRETTI A BERGAMO (SERIE A E SERIE B)*
37 incontri disputati
23 vittorie Atalanta
7 pareggi
7 vittorie Cagliari
72 gol fatti Atalanta
37 gol fatti Cagliari

PRIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Cagliari 6-4, 24° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A BERGAMO IN CAMPIONATO
Atalanta-Cagliari 0-0, 25° giornata 2024/2025

* Compreso lo spareggio promozione 1976/1977 dalla cadetteria alla Serie A.

© Riproduzione riservata
