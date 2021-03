Juventus, squadra al lavoro per il derby: per sabato Pirlo può recuperare Alex Sandro

Ultimo allenamento settimanale oggi per la Juventus. La squadra di Andrea Pirlo si è ritrovata in mattinata al JTC per preparare il derby contro il Toro di sabato prossimo. Rientrato Giorgio Chiellini, il tecnico bianconero potrebbe ritrovare un elemento importante in vista della stracittadina della Mole. Secondo quanto riporta Sky Sport, Alex Sandro potrebbe essere a disposizione per il match dell'Olimpico-Grande Torino.