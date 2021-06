Klinsmann su Lukaku: "Quello che ha ottenuto con l'Inter è pazzesco. È diventato un idolo"

vedi letture

Jurgen Klinsmann, ex attaccante dell'Inter non che ex stella della Nazionale tedesca che ha anche allenato, ha parlato a Eleven Sports in Francia rispondendo anche a una domanda su Romelu Lukaku: "Io ho giocato per l'Inter, è una delle mie squadre preferite. Parlo di lui ogni settimana commentando il campionato italiano per gli Stati Uniti. Quello che ha ottenuto con l'Inter è semplicemente qualcosa di pazzesco. È diventato uno di loro, a Milano ormai è un idolo".