L'Italbasket si qualifica per l'Olimpiade di Tokyo 2020: i complimenti della FIGC

Nella giornata di oggi l’Italia del basket ha conquistato un traguardo fondamentale: vincendo 102-95 in casa della Serbia ha staccato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020, a 17 anni di distanza dall’ultima volta. I compimenti all’Italbasket di Romeo Sacchetti sono arrivati anche dalla FIGC: Congratulazioni agli #Azzurri di #italbasket per la fantastica vittoria sulla Serbia e la qualificazione a #Tokyo2020", il tweet.