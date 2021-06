L'Italia con la febbre a 90 (milioni). E le entrate commerciali volano col +50%

Focus de La Gazzetta dello Sport, che analizza il ritorno economico dell'Italia. Il valore della Nazionale - si legge - cresce anche “contro” gli eventi (l’eliminazione dal Mondiale russo prima, la pandemia poi). Oggi il quadriennio azzurro vale minimo 360 milioni, quindi 90 all’anno. E in qualche modo la cifra totale aumenterà grazie ai risultati, ma questa è una “variabile” sportiva. Il resto sono contratti, diritti tv, sponsor e una nuova operazione mediatica e commerciale che sta rilanciando gli azzurri dopo il fallimento del 2018.

Doppia mossa - Due mosse - continua La Gazzetta dello Sport - hanno cambiato lo scenario. Intanto la Figc ha deciso di fare a meno dell’advisor per la raccolta di sponsor, creando una nuova area commerciale e rinunciando al minimo garantito. La risposta è stata positiva: i ricavi commerciali sono aumentati del 50%. Inoltre Mancini ha dato visibilità: l’Italia gioca bene, la passione è tornata, i tifosi si sono riavvicinati.

Tv e sponsor tecnico - Il quadriennale ‘19-22 vale 140 milioni circa (126 dall’Uefa per i diritti centralizzati e 14 dalla Rai per le altre nazionali e le esclusive della Nazionale). Lo sponsor tecnico è la Puma, un lungo contratto (18 anni) in scadenza nel dicembre 2022, un Mondiale vinto. Il valore è oltre i 90 milioni (più di 22 all’anno). Non è ufficiale, ma si sa che dopo il Mondiale subentrerà l’Adidas. Sarà un contratto molto lungo, su cifre quasi doppie, per far entrare l’Italia nella top 5 mondiale con Brasile, Germania, Inghilterra e Francia.

Premi e non solo - La voce schizzata in alto - conclude La Gazzetta dello Sport - è quella dei ricavi commerciali: da 70 a circa 105 milioni (+50%). Sono top, premium e official partner, fornitori, licensing, social, insomma tutte le voci del commerciale, oltretutto in un momento (2020) in cui il mercato ha perso il 36%.