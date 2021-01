La petizione contro l'abbattimento di San Siro arriva al Parlamento Europeo

Il rifacimento di San Siro al Parlamento Europeo. La Commissione Europea, rende noto il Comitato Coordinamento San Siro, che si oppone all’abbattimento del Meazza propugnando un restyling dello storico impianto milanese, ha infatti accolto la Petizione per la difesa dello stadio Meazza a San Siro, e i cittadini saranno ascoltati presto al Parlamento Ue.

Martedì, si legge su Facebook, è stata votata all'unanimità la richiesta della trattazione d'urgenza per la Petizione inoltrata a dicembre. "Sono perfettamente d’accordo con il Comitato di Coordinamento San Siro nel chiedere la ristrutturazione dello storico stadio Meazza, in luogo della costruzione di un nuovo stadio" ha detto l'europarlamentare Eleonora Evi che ha avviato la procedura d'urgenza. "Costruire quest’opera mastodontica significherebbe sostenere un enorme processo di cementificazione e perdere un’area verde di oltre cinque ettari. E ciò va in senso opposto rispetto alla nuova agenda politica europea. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini non possono aspettare”.