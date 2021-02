Lapo Elkann dopo il derby: "Complimenti all'Inter, ora spero in un duello con la Juventus"

Anche Lapo Elkann, cugino di Andrea Agnelli e grande tifoso della Juventus, ha commentato sui propri social il successo dell’Inter nel derby, auspicando un duello Scudetto tra i nerazzurri e i bianconeri: “Guardando alla classifica avrei preferito vincesse il Milan, ma non posso non fare i complimenti all'Inter per come sta giocando questo campionato. Mi auguro di trovarci presto in vetta a duellare” le parole dell’imprenditore.