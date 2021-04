Lazio, controlli medici presso la Clinica Paideia per Caicedo. Ieri col Napoli non ha giocato

Controlli medici presso la Clinica Paideia per Felipe Caicedo. L'attaccante biancoceleste, non al meglio fisicamente, ieri è rimasto in panchina per 90 minuti durante la sfida persa contro il Napoli. Questo il tweet della Lazio in merito: