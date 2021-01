Lazio, Milinkovic Caicedo non si sono allenati. Ma solo l'attaccante è a rischio per l'Atalanta

I calciatori della Lazio Sergej Milinkovic-Savic e Felipe Caicedo non si sono allenati nella giornata di oggi. Il serbo ha svolto solo dei lavori in palestra perché molto affaticato, ma non è scattato alcun allarme. L'ecuadoriano invece ancora non ha ancora risolto i problemi al piede (fascite plantare), proverà a recuperare in extremis per la panchina.