Maglia speciale oggi per il Parma, il presidente Krause: "Il nostro grido contro il razzismo"

Maglia speciale oggi per il Parma. I crociati, nella sfida di questo pomeriggio contro il Sassuolo, indosseranno una divisa a supporto del movimento "Black Lives Matter" e della lotta contro ogni forma di discriminazione razziale. Il presidente Kyle J. Krause ha commentato così ai canali ufficiali del club gialloblù quest'iniziativa: "Oggi indossiamo queste maglie per levare il nostro grido collettivo nella lotta mondiale contro il razzismo, la xenofobia e l'odio".

Club President @Kyle_J_Krause:

"Today, we wear these jerseys to raise our collective voice in the global fight against racism, xenophobia and hate"#BlackLivesMatter #EndRacism pic.twitter.com/oXC01rUF4p

— Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) May 16, 2021