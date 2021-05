Marani: "Juventus, con l'Inter è arrivata una reazione che fin qui era mancata"

Dalle pagine di Tuttosport, Matteo Marani ha commentato il successo della Juventus contro l'Inter: "Battere l’Inter ha sempre un sapore speciale per la Juve. Che in una settimana iniziata col disastroso ko interno con il Milan, ha vinto due partite 'sporche': mercoledì con il Sassuolo e ieri allo Stadium contro gli storici rivali che le hanno portato via lo scudetto. Mercoledì, a Reggio Emilia, la Juve di Pirlo avrà l’opportunità di alzare la seconda coppa della stagione, sperando che domani - a Firenze - si ripeta per il Napoli la parabola del 2018. Bastano questi giorni e questi ultimi sei punti per essere soddisfatti e cambiare la prospettiva? Certo che no. E ci mancherebbe. La stagione della Juve è stata troppo negativa per cambiare i giudizi, che restano critici persino se dovesse arrivare un posto nella prossima Champions. Ma la partita di ieri ha detto che questa squadra ha un potenziale alto, leggi ad esempio alla voce Cuadrado, e che se solo avesse mostrato sempre più fame e fuoco (cit. Pirlo) o continuità (cit. Chiellini) sarebbe stata altra musica nell’annata di dominio nerazzurro. Tralasciando il pessimo arbitraggio di Calvarese, peggiore in campo, la Juve ha vinto una partita tornando in vantaggio dopo essere rimasta in dieci per l’espulsione di Bentancur e dopo avere subito il momentaneo 2-2 dell’Inter. Una reazione mancata fin qui, vedi l’implosione con il Milan".