Marcolin sull'Atalanta: "Il Real deve restare un episodio ma occhio alla bestia nera Hellas"

vedi letture

Dario Marcolin, tecnico e attuale commentatore per Dazn, ha parlato dell'Atalanta prima della sfida contro il Verona: "La gara contro il Real Madrid deve essere solo un episodio. Serve una prestazione importante per puntare al quarto posto. L'Hellas Verona è la bestia nera dei nerazzurri, all'andata colpirono una Dea stanca. Ma Gasperini ha sempre mantenuto la squadra sulla corda e non dubito che sarà così anche oggi nonostante la sconfitta in Champions".