TMW Radio Mattei: "Lazio, giocato per i tifosi. Milan, ecco quali sono i problemi"

Il giornalista Stefano Mattei è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del giorno.

Il Milan ha buttato via un'altra occasione?

"Probabilmente il dubbio c'è stato più per gli addetti ai lavori che per i protagonisti su questo Milan. L'inter è stata sempre avanti nella lotta Scudetto. Non ha un difensore centrale all'altezza, abbiamo visto Estupinan ed è un problema, come il centravanti. E poi nelle ultime settimane ho visto una flessione di Modric. Ha incontrato comunque una delle migliori Lazio della stagione, che ha ritrovato il pubblico e voleva dare un segnale importante".

Lazio, Sarri diventato più pragmatico:

"Da settimane si metteva sul banco degli imputati lui per difendere la società, invece sta facendo l'impossibile in questa situazione, che va avanti da inizio stagione. Sarri sta facendo miracoli, ha tenuto il gruppo compatto e non era facile tra stadio vuoto e polemiche. Tecnico che si è dovuto inventare Patric davanti a Modric, adattato. Per me comunque la Lazio è una buona squadra ma da ottavo-nono posto".

Come mai la Lazio ha giocato col sangue agli occhi contro il Milan?

"Hanno giocato non per la classifica, ma per i tifosi".