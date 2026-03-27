TMW Radio Mattei: "Retegui, si vede ora l'anno in Arabia. E sulla Lazio dico..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Stefano Mattei.

Italia che batte l'Irlanda del Nord, che sensazioni le ha lasciato la sfida?

"Primo tempo brutto, lo ha detto anche Gattuso, squadra lenta, prevedibile, nel secondo la squadra ha cambiato ritmo, ha alzato il livello del gioco e ha approfittato degli errori dell'Irlanda del Nord, che ha mostrato evidenti limiti. Belli i gol, ma sono evidenti gli errori avversari. Ora la Bosnia. Abbiamo visto i giocatori della nazionale esultare per questo, io avrei avuto dei dubbi nel mandare in onda quelle immagini. Ha aumentato la voglia di vittoria degli avversari ora. Lì si tratta di decidere se fare cronaca o chiudere un occhio".

Pio Esposito che può essere protagonista anche con l'Inter in questo finale di stagione?

"Non è più una meteora. Martedì mi aspetto lui come unica sorpresa al posto di Retegui. Si è visto un anno in Arabia, perdi il ritmo delle partite più importanti. Non è un caso che l'ha sbloccata Tonali, che è in Premier. Pio Esposito credo sarà titolare anche contro la Roma. E credo che ci sarà Lautaro anche".

Che ne pensa del caso Lukaku?

"Parliamo di un giocatore che ha inciso pochissimo quest'anno per l'infortunio. E non credo inciderà sulla compattezza del gruppo, è ai titoli di coda la sua presenza a Napoli. Questa giornata vedremo se lo Scudetto è davvero ancora in dubbio".

Lazio, cosa sarebbe successo senza Sarri quest'anno?

"La fine della Fiorentina no, ma Sarri sta tirando fuori il massimo dalla squadra, per quello che gi è stato messo a disposizione".