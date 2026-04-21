Mattei: "Conte, potevi fare di più. Roma, ma perché Ranieri..."
Il giornalista Stefano Mattei ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.
Stasera la sfida finale tra Chivu e Fabregas. E chi può fare un percorso europeo importante?
"Il potenziale tecnico che ha Chivu è nettamente superiore, ma in prospettiva vedo Fabregas più avanti. Stasera sono curioso, si riparte dallo zero a zero e in campionato il Como ha preso 8 gol dai nerazzurri. Ed è strano che sia finita così all'andata. Si rischia molto quando incontri squadre che hanno singoli bravi, come ha l'Inter. Chissà che partita sarà a Milano, il fattore campo è dalla parte dell'Inter, il Como se vuole prendere ancora l'Inter alta rischia molto".
Allegri, Conte, Gasperini: chi ha deluso di più?
"Io francamente penso Conte, perché se riavvolgiamo il nastro, il Napoli in estate con lo Scudetto ha fatto un mercato prendendo tanti giocatori e spendendo. Si era rinforzata e si pensava potesse ripetersi, poi non c'è riuscito per gli infortuni e per meriti e demeriti degli altri".
Come vede il caso Ranieri-Gasperini?
"Non ho capito una cosa: tutti hanno preso in esame l'esplosione di Ranieri, la risposta di Gasperini ma nessuno ha scavato sul perché un personaggio sempre molto mite sia esploso così. Se Ranieri è esploso in quel modo non credo sia impazzito improvvisamente. Molto probabilmente i comportamenti a Trigoria di Gasp hanno portato a quello".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
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