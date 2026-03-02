TMW Radio Mattei: "Juve, è dura senza centravanti e con mezzo portiere..."

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Stefano Mattei.

A chi dedica il primo pensiero di giornata?

"L'importanza dei minuti di recupero. Si può ridisegnare la classifica togliendo i gol dopo il 90'. E in pratica sarebbe stata tutt'altra classifica".

Roma, Juve, Milan e Napoli, tutto nei minuti finali: chi ci guadagna?

"La Juventus, perché il Napoli avrebbe pareggiato, il Milan avrebbe pareggiato ma sarebbe cambiato poco, perchè l'Inter ha già vinto lo Scudetto. La Juve sarebbe scivolata a -7, sarebbe stato un bel problema. Ora è con gli scontri diretti a favore a -3 e con 11 giornata ce la può fare".

Juve involuta ultimamente?

"Giocare senza centravanti e con mezzo portiere è un problema non da poco. Il gol di Wesley non è imparabile, sbaglia l'intervento tecnico con due braccia, doveva andare solo con uno. Anche sul terzo gol non è uscito in tempo dalla porta. E comunque il centravanti chiude ancora una volta con zero tiri in porta".

Che ne pensa della gestione del finale della Roma di Gasperini?

"La Roma paga la mancanza di un leader vero. Con Totti in campo l'avrebbe vinta. C'è questo problema grosso della Roma con le grandi. Delle prime squadre, tranne l'Atalanta, la Roma adesso sarà l'unica tra le prime sette che potrebbe avere un impegno europeo prolungato e quegli sforzi si sentiranno poi".

Juve, qual è la valutazione del lavoro di Luciano Spalletti?

"Non sta facendo bene, ma benissimo. E' subentrato, con tutti i problemi che ci sono, dal centravanti al portiere. Ora avrà tre partite in casa su quattro sfide. Se fa 12 punti, vedremo dove sarà questa Juve...".